Иркутск, , 06:28 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает ухудшаться. Как сообщает сегодня, 18 июня, оперативный региональный штаб, общее число носителей коронавируса составляет уже 5044 человека, причём 164 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертельных случаев. От COVID-19 скончались четыре пациента с COVID-19. Ещё три смерти носителей SARS-CoV-2 не были связаны с коронавирусом, утверждают медики.

Число госпитализированных в инфекционное отделение стационаров вахтовиков не увеличилась. Из 3416 пациентов их количество составляет 1425 человек, причём 32 рабочих болеют тяжело. Только 1580 носителей коронавируса выздоровели.

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