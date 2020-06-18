Благовещенск, , 06:24 — REGNUM Житель Амурской области по решению суда заплатит штраф за оскорбление и унижение врача Шимановской больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Мужчина сопровождал свою сожительницу, которая обратилась в больницу за медицинской помощью, и оскорбил врача неприличными словами.

«Тем самым унизил честь и достоинство медицинского работника», — уточнили в прокуратуре.

По результатам проверки было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. По решению суда виновному назначен штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, на фельдшера архангельской скорой помощи с оружием напал прохожий.