Нижний Тагил, Свердловская область, , 05:56 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области стая бродячих собак напала на четырёхлетнего мальчика. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошёл 16 июня днём во дворе дома на улице Аганичева. Мальчик находился на детской площадке. Укусить животные его не успели, так как на помощь ребёнку подоспела его мать, которая отогнала собак. На мальчике только порвана одежда.

СКР начал проверку по факту ЧП. Предстоит определить, все ли необходимые меры приняли те должностные лица, которые ответственны за обеспечение безопасного пребывания людей в общественных местах.