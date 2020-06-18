Магадан, Магаданская область, , 05:59 — REGNUM Два региона Дальнего Востока вошли в десятку субъектов РФ с высоким уровнем коррупции, заявил 17 июня на заседании совета Федерации генпрокурор Игорь Краснов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Игоря Краснова, самыми коррупционными оказались Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменские области.

Коэффициент преступности в этих регионах на 100 тыс. населения варьируется от 29,68 до 26,31.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России значительно выросло число коррупционных нарушений.

Количество выявленных коррупционных преступлений растёт второй год подряд, при этом в 2019 году объём изъятого имущества, не подтверждённого доходами чиновников, достиг рекордного значения в 20 млрд рублей, сказал Игорь Краснов.