Благовещенск, , 05:47 — REGNUM Летевший из Новосибирска самолёт не смог приземлиться в аэропорту Благовещенска в Амурской области и ушел на запасной аэродром в Хабаровск.

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Рейс S7−5211 должен был прибыть в Благовещенск в 06:00 по местному времени. Из-за сильного тумана самолёт не смог приземлиться и был вынужден уйти на запасной аэродром, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе аэропорта.

Рейс вылетит в аэропорт прибытия, как только позволят погодные условия.

Как сообщало ИА, у села Соколки в Татарии сел на проезжую часть легкомоторный самолет Cessna-182. В момент произошедшего на борту самолета, принадлежащего Бугурусланскому летному училищу, находились 2 человека. Никто не пострадал.