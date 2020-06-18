Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Пилот разбившегося в январе вертолёта с чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом, его дочерью и другими пассажирами на борту мог потерять ориентацию в пространстве из-за тумана. Об этом 17 июня сообщает агентство Associated Press со ссылкой на мнение экспертов Национального управления по безопасности на транспорте (НУБТ) США.

Согласно опубликованной из доклада НУБТ информации, пилот Ара Зобаян незадолго до катастрофы сообщил диспетчерам, что поднимается на высоту 1 220 метров с намерением преодолеть облачность. В это время вертолёт уже находился над склоном холма, с которым впоследствии столкнулся. Эксперты предполагают, что пилот мог ошибиться в оценке углов тангажа и крена из-за плохой видимости.

Отмечается, что в объемном окладе НУБТ не указываются точные причины авиакатастрофы. Предполагается, что окончательные выводы следствия будут представлены публике позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в американском штате Калифорния разбился вертолет, на борту которого находились известный баскетболист Коби Брайант и его дочь Джанна, а также еще семеро человек. В результате авиакатастрофы они все погибли. По данным судмедэкспертов из Лос-Анджелеса, пилот вертолёта и пассажиры перед вылетом не употребляли алкоголь или наркотические препараты.

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