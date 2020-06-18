Саранск, , 05:29 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись в поселке Николаевка под Саранском, сообщает пресс-служба управления МВД России по Мордовии.

Сообщается, что ДТП произошло на улице Ленина в поселке Николаевка. Две легковушки Lada Granta столкнулись, в результате чего произошел пожар. По предварительным данным ведомства, в результате аварии погибли шестеро человек. Пока других подробностей не приводится. На месте работают сотрудники дорожной полиции, выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Яковлевском районе Белгородской области. В результате ДТП погиб водитель легковушки и его двое пассажиров.