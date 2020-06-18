Портленд, США, , 04:59 — REGNUM В американском городе Портленде (штат Орегон) 17 июня толпу протестующих протаранил легковой автомобиль, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Портленда.

По информации полиции, автомобиль сбил несколько участников протестной демонстрации, после чего на большой скорости уехал по встречной полосе, но вскоре был задержан.

Трое пострадавших были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. Травмы, полученные ими, не угрожают жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один памятник в Ричмонде (штат Виргиния), который был установлен в 1892 году в память об артиллерийском подразделении Конфедерации времен Гражданской войны в США, снесли участники протестных акций против жестокого обращения полиции.

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