Багдад, , 04:00 — REGNUM Не менее четырех ракет попали в правительственный квартал — «зеленую зону» иракской столицы Багдада, передает Al Arabiya.

Данных о возможных жертвах или разрушениях не поступало. Отметим, что в «зеленой зоне» Багдада расположены правительственные здания и посольства иностранных государств. Телеканал подчеркивает, что ракеты упали недалеко от американского посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий обстрел «зеленой зоны» в Багдаде произошел 11 июня. Тогда возле посольства США упала одна ракеты. Пострадавших не было.

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