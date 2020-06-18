Чанша, Китай, , 02:54 — REGNUM Пожар в уезде Шуанфэн провинции Хунань центральной части Китая привел к гибели семи человек, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся около 10:00 по местному времени на станции логистического трансфера. Его удалось одолеть в течение двух последующих часов, сообщили в пожарном департаменте уезда.

Хозяин логистического бизнеса был взят под контроль полиции. Местные власти инициировали расследование причин случившегося, которые пока до сих пор не известны. Кроме того, власти запустили программу профилактики пожаров по региону.