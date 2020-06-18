Чэнду, Китай, , 02:51 — REGNUM Один человек погиб, еще трое пропали без вести в результате мощных ливней, которые обрушились на провинцию Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

С 16 по 17 июня мощные ливни осадками более 323 мм, которые считаются мощнейшими в провинции с начала сезона дождей в этом году, вызвали серьезные наводнения, сообщили в штаб-квартире по контролю за наводнениями и борьбе с засухой провинции.

Сильнейшие дожди обрушились на обширные территории провинции Сычуань, отрезав дорожное сообщение и повредив жилые дома. Пострадал также и урожай зерновых. На месте работают поисково-спасательные бригады.