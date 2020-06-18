Атланта, США, , 00:05 — REGNUM Экс-полицейскому, подозреваемому в убийстве чернокожего Рэйшарда Брукса, предъявят 11 обвинений власти американского штата Джорджия. Об этом 17 июня сообщил в ходе пресс-конференции прокурор округа Фултон Пол Говард, его выступление транслировал телеканал Fox News.

Бывший сотруднику полиции Гаррет Ролф смертельно ранил Брукса во время задержания в Атланте. Полицейскому будет предъявлено 11 обвинений, в том числе обвинение в тяжком убийстве.

В случае, если Ролф будет признан виновным, ему могут назначить наказание в виде пожизненного тюремного заключения без права обжалования приговора, либо к смертной казни.

Кроме того, в списке обвинений ещё пять эпизодов с отягчающими обстоятельствами, в том числе с применением огнестрельного оружия. Каждый из эпизодов предусматривает в случае признания фигуранта виновным наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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