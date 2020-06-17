Майкоп, , 23:05 — REGNUM Крыши жилых домов, социальных объектов и административных зданий были повреждены крупным градом в Красногвардейском районе Адыгеи. Об этом 17 июня сообщил журналистам источник в экстренных службах региона.

Ливень с крупным градом прошёл в ауле Хатукай. Отмечается, что размер отдельных градин достигал в диаметре 2,5 см. Количество повреждённых зданий и размер ущерба уточняется. На место ЧП выехали сотрудники отдела ГО и ЧС и опергруппа пожарно-спасательного гарнизона районной администрации.

Кроме того, от разгула стихии пострадали и сельхозугодья, в том числе в станице Некрасовской в соседнем с Адыгеей Краснодарском крае. Часть сельхозугодий побило градом на 100%.

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