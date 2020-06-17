Москва, , 23:04 — REGNUM Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает телеканала РЕН ТВ.

ДТП произошло на улице 1905 года. Автомобиль Ишаева столкнулся с легковой иномаркой.

По имеющимся данным, Ишаев находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. С Ишаевым работают сотрудники правоохранительных органов.

Уточняется, что Ишаев двигался на автомобиле Porsche Panamera. В какой-то момент он вдруг резко начал разворачиваться и вылетел на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилями Porsche Cayenne и Audi.

Никто из участников ДТП не получил серьезных травм.

Стоит отметить, что это уже не первое ДТП с участием внука Виктора Ишаева. Так, в марте 2017 года его автомобиль марки Mercedes столкнулся с фурой и двумя легковыми автомобилями на МКАД. Ишаев двигался на своем автомобиле со скоростью 240 километров в час.