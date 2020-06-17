Майкоп, , 22:14 — REGNUM Пожилая женщина погибла, ещё два человека пострадали в результате обрушения из-за сильного ветра остановочного комплекса в Майкопе. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

Люди пытались укрыться от начавшегося сильного ливня со шквалистым ветром и градом на остановочном комплексе. Резкий порыв ветра опрокинул конструкцию на людей.

В результате инцидента на месте погибла женщина 78-ми лет. Пострадали ещё два человека: девушка 22-х лет была госпитализирована с переломами, девочка 11-ти лет была доставлена в детскую клиническую больницу с ушибами и ссадинами.

На место происшествия выезжал глава прокуратуры города Майкопа, организована проверка остановочных комплексов города на соответствие требований безопасности. Кроме того, следователями следственного управления Следственного комитета по Адыгее назначен ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств трагедии.

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