Лондон, , 20:53 — REGNUM По сообщению Даунинг-стрит, в результате ДТП с участием автомобиля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона никто не пострадал, 17 июня сообщает агентство Reuters.

Авария с участием кортежа Джонсона произошла у здания парламента. На дорогу перед машиной премьер-министра выбежал участник акции протеста.

Машина Джонсона остановилась, и в нее въехал Range Rover охраны. Кортеж не стал задерживаться на месте ДТП, обе машины с заметными повреждениями продолжили движение.

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