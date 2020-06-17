Париж, , 20:43 — REGNUM Спецсредства для разгона очереди, собравшейся перед магазином в ожидании распродажи приставки PlayStation 4, разогнала полиция во Франции. Об этом 17 июня сообщает газета Le Parisien.

Магазин Lidl в коммуне Оржеваль под Парижем объявил распродажу консолей по цене €95 за одну штуку вместо обычных €300 в связи с открытием магазина. Местные жители начали занимать очередь за приставкой ещё с вечера 16 июня. К утру 17 июня перед дверью магазина собралось около 500 человек.

Руководство магазина, увидев толпу, не торопилось открыть двери, опасаясь беспорядков. Собравшиеся перед магазином люди устроили драку. Кроме того, магазин не мог обеспечить приставками всех желающих, так как для распродажи было подготовлено только 45 штук. Руководство магазина и местные жители, обеспокоенные создавшейся ситуацией, обратились в полицию.

Когда полиция прибыла на место ЧП, из толпы в голову одного из полицейских прилетела бутылка. После этого было принято решение о разгоне собравшихся. Полиция применила слезоточивый газ, в результате инцидента никто не пострадал, ущерб магазину нанесён не был. Руководство магазина объявило об отмене акции и переносе даты открытия торговой точки.

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