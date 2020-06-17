Бангкок, , 19:44 — REGNUM Трое из семи членов российской яхты Uminoko были задержаны за нелегальное нахождение в стране правоохранительными органами в Таиланде. Об этом 17 июня сообщает ТАСС со ссылкой на капитана судна Виталия Плаксина.

Как рассказал капитан судна, члены экипажа яхты не могли легализоваться на территории Таиланда со дня прибытия яхты, 25 марта, из-за введённых в стране ограничений в связи с пандемией коронавируса. Сотрудники иммиграционной службы сделали предупреждение членам экипажа, а через час забрали всех в иммиграционный центр, где на троих граждан РФ был составлен протокол за нарушение миграционного законодательства.

Плаксин пояснил, что изначально была договорённость с правоохранительными органами Таиланда о возможности сойти на берег членам экипажа яхты для пополнения запасов провизии. Несмотря на это, троим членам экипажа предстоит суд в связи с нарушением миграционного законодательства. Судебное заседание запланировано на 18 июня.

Напомним, парусная яхта Uminoko представляет Россию на международных регатах в странах Азиатско-Тихоокеанского региона уже более 20 лет. Кроме того, на судне проводятся тренировки и обучение моряков.

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