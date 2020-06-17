Москва, , 19:18 — REGNUM Двое мужчин были спасены после падения в коллектор сотрудниками МЧС у Южного порта в Москве. Об этом 17 июня сообщает источник в экстренных службах.

ЧП произошло на улице Южнопортовой, в коллектор провалились двое мужчин, предположительно, рабочих. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС вытащили мужчин на поверхность.

Оба мужчины были переданы медикам, один из них находился без сознания. Предварительно, у пострадавших диагностировано отравление газом.

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