Салехард, , 18:12 — REGNUM На Ямале в суд направлено уголовное дело в отношении вахтовика из Приморья, которого обвиняют в похищении спасательного жилета из самолета. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Уральскому ФО.

Кража произошла в середине марта 2020 года. Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Салехарда поступило сообщение, что бортпроводники прибывшего рейса Новый Уренгой — Салехард после полёта не досчитались одного спасательного жилета стоимостью 12 тыс. рублей.

Был проведён досмотр прибывших пассажиров. В сумке 42-летнего вахтовика из Приморского края жилет был найден и изъят. Злоумышленник признался в содеянном. Жилет он хотел в дальнейшем подарить. Причём подозреваемый был ранее судим за кражу.

По факту было возбуждено уголовное дело по стать 158 УК РФ («Кража»). На данный момент материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.