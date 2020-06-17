Москва, , 18:06 — REGNUM В Москве после сообщений о «минировании» эвакуированы люди из зданий восьми судов, сообщает 17 июня пресс-служба Мосгорсуда.

Анонимные угрозы о готовящихся взрывах в Басманном, Савеловском, Дорогомиловском, Головинском, Кунцевском, Щербинском, Зеленоградском и Останкинском судах поступили с интернет-сервисов.

После эвакуации людей в зданиях проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2019 года в России наблюдается очередная волна «минирований» торговых центров, метрополитенов, вокзалов, аэропортов, школ и других учреждений. Практически все угрозы оказываются ложными.

По данным ФСБ, для этого чаще всего используются зарубежные почтовые интернет-сервисы для массовой рассылки сообщений, в частности: Guerrillamail, Tutanota, Protonmail, Startmail и Cock.

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