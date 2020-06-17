Москва, , 18:21 — REGNUM Девушку и юношу, публично занимавшихся сексом в Москве, направили под административный арест. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, сообщает «Российская газета».

По решению суда 23-летний юноша получил 10 суток ареста. Его 19-летняя возлюбленная отделалась меньшим наказанием — ёй было назначено трое суток ареста. Ранее на обоих граждан составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео публичного секса на Хохловской площади в общественном пространстве «Яма». На кадрах участников «действа» окружает толпа отдыхающих с мобильными телефонами в руках. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали пару. В последствии молодые люди пояснили, что занялись сексом в публичном месте от скуки.

Общественное пространство «Яма» не раз оказывалась в центре скандалов. Так, движение «Лев против» находило там нарушителей общественного порядка, а около года назад на Хохловской площади находил жертв «московский отравитель».

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