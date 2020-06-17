Белгород, 17 июня 2020, 18:03 — REGNUM Столкновение грузового и легкового автомобилей произошло 17 июня в Яковлевском районе Белгородской области. На месте погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла около 14:45 на 20 км автодороги «Томаровка — Строитель — ФАД М2 Крым». Столкнулись «Газель» под управлением 24-летнего водителя и «ВАЗ-2110». В результате ДТП 37-летний водитель легковушки и двое его пассажиров погибли на месте.
Личности пассажиров устанавливаются. Водитель «Газели» с травмами различной степени тяжести госпитализирован.