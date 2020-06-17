Одесса, Украина, , 17:05 — REGNUM Два пилота погибли в результате аварийной посадки легкомоторного самолёта в Одессе. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Одесского управления Национальной полиции.

ЧП произошло в Малиновском районе Одессы в районе международного аэропорта. В ходе тренировочного полёта аварийную посадку совершил четырёхместный легкомоторный самолёт «Дельфин».

На борту самолёта находились два человека, оба погибли. По предварительной информации, самолёт проходил лётные сертификационные испытания, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия у пилота.

В настоящее время решается вопрос о создании комиссии, которая проведёт оценку технического состояния самолёта. По результатам, предоставленным комиссией и по выводам судебно-медицинской экспертизы будет приниматься решение о правовой квалификации произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении легкомоторного самолёта в Одесской области.

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