Казань, , 17:31 — REGNUM Улицы в столице Татарии 17 июня после кратковременного, но сильного ливня снова затопило. Горожане публикуют фотографии и видео с места происшествия в соцсетях.

Так, на одном из видео можно заметить, как затоплен участок дороги на проспекте Победы рядом со станцией метро. На Южной трассе образовалась огромная пробка.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки» автолюбители с трудом проезжают проспект Победы со стороны торгового центра «Проспект» от остановки «Улица Сыртлановой» до перекрестка с улицей Зорге. Затопленными также стали улицы Камая, Аделя Кутуя, Мавлютова и другие. Автобусы тоже пострадали от казанской «Венеции», в салоны попала вода.

К затору дождевых стоков привел смыв потоком воды свежескошенной травы и случайного мусора. Аварийные бригады выехали на место и устранили засоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многие улицы Петербурга вечером 16 июня подтопило из-за ливня. Горожане делились в соцсетях своими впечатлениями.

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