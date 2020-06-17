Рязань, , 16:41 — REGNUM Шесть несовершеннолетних детей пострадали от укусов собаки в городе Скопин Рязанской области. Возбуждено уголовное дело, на место происшествия выезжал руководитель регионального следственного управления Владимир Никешкин и взял расследование под личный контроль, сообщили 17 июня в пресс-службе ведомства.

Собака набросилась на детей 16 июня на территории Автозаводского района. От её укусов пострадали шесть несовершеннолетних в возрасте от шести до 12 лет — дети оказались в разное время рядом с местом, где находились безнадзорные животные. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, одного ребёнка оставили в больнице под наблюдением врачей.

Владимир Никешкин встретился с родителями пострадавших детей, взял под личный контроль расследование этого уголовного дела.

«В адрес главы администрации муниципального образования следователем внесено представление с требованием безотлагательно принять меры по предотвращению подобных случаев. Кроме того, руководитель следственного управления обратился к губернатору с предложением поручить организовать соответствующие проверки во всех муниципальных образованиях», — уточнили в пресс-службе регионального СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность», поскольку обязанность по регулированию численности безнадзорных животных, включая организацию их отлова, транспортировки и содержания, возложена на органы местного самоуправления.