Липецк, , 16:34 — REGNUM В Липецке в отношении пациента дома-интерната для престарелых и инвалидов возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, 46-летний пациент обрабатывал свой медицинский инструмент дезинфицирующей жидкостью и случайно пролил её на сидевшего рядом 71-летнего пенсионера. Мужчины начали спорить, содержится ли в санитайзере спирт. Чтобы доказать пенсионеру свою правоту, мужчина поднёс зажжённую зажигалку к облитым брюкам.

Одежда на пенсионере загорелась. Потерпевшего госпитализировали, но через некоторое время он скончался от полученных ожогов, осложнившихся двусторонней тотальной серозной плевропневмонией с фибринозным компонентом и отёком головного мозга.

Виновный дал признательные показания. Продолжается расследование уголовного дела.