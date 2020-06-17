Москва, , 16:31 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела бывшего начальника Столбовского отдела полиции ОМВД России по городскому округу Чехов Московской области. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Высокопоставленный полицейский и его 50-летний соучастник подозреваются в преступлениях по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), а также ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение боеприпасов»).

Следствие считает, что начальник ОП и его знакомый с сентября 2014 года по август 2016 года путём обманных действий получили денежные средства. Так, была получена часть заранее оговоренной суммы в размере 6 млн рублей. На 16 мая 2019 года назначили встречу, на которой потерпевшие должны были передать ещё 6 млн рублей. Там подозреваемые и были задержаны с поличным.

В рамках предварительного следствия провели 15 обысков. По месту жительства бывшего главы ОП обнаружили боеприпасы.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в пресс-службе.