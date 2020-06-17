Юрюзань, Челябинская область, , 16:23 — REGNUM Смертельное ДТП с участием грузовика, у которого отказали тормоза, произошло на мосту. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Челябинской области.

На мосту идут ремонтные работы. Правая часть, в сторону Москвы, заблокирована бетонными блоками. В связи с этим движение осуществляется по левой полосе реверсивно. Есть предупреждающие знаки об опасном повороте, ремонтных работах и необходимости ограничении скорости. Здесь и произошло ДТП. «Шанкси» врезался в ехавшие впереди пять машин, четыре из которых были легковыми.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 16 июня. Погибли два человека. Водитель грузовика задержан. Возбуждено уголовное дело.

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