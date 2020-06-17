Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 16:08 — REGNUM На Ямале суд взыскал с больницы 300 тыс. рублей за несвоевременную диагностику и лечение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

В прокуратуру ЯНАО обратилась местная жительница с заявлением на ненадлежащую работу врачей Ноябрьской центральной городской больницы.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в мае 2017 года женщина родила мальчика с патологиями, требовавшими надлежащей диагностики и лечения. Однако врачи Ноябрьской больницы сделали ребёнку операцию без необходимых исследований. Несвоевременно диагностированное и начатое лечение гидроцефалии привело к поражению головного мозга ребёнка.

Прокуратура встала на защиту прав несовершеннолетнего. Судом требования прокурора Ямала полностью удовлетворены. В пользу мальчика взыскана компенсация причинённого морального вреда в размере 300 тыс. рублей.