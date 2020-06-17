Рязань, , 15:57 — REGNUM Пожар на кровле церкви «Троицы Живоначальной» произошёл в Спасском районе Рязанской области, сообщили 17 июня в пресс-службе регионального управления МЧС. На место выезжали три пожарных автомобиля.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену 17 июня в 13:10. Горела кровля церкви в селе Новый Киструс. В 14:40 возгорание было полностью ликвидировано на площади 100 кв. м. Пострадавших нет.

По предварительной информации церковь находилась на реставрации. Причина пожара устанавливается.