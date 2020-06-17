Пенза, , 15:46 — REGNUM В отношении министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Прокурорские проверки касательно министра и членов его семьи выявили, что в документах о представленных доходах не отражается построенный несколько лет назад жилой дом. Недвижимость в установленном порядке не зарегистрирована в Росреестре, что позволяет уклоняться от налога на имущество, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Кроме того, проверка выявила ряд сделок, совершенных супругой министра, которые свидетельствуют о превышении расходов над доходами. Также в подчинении у Бурлакова в должности первого заместителя был его родственник. Жена министра трудоустроена в одну из подконтрольных министерству организаций. В справках о доходах чиновника и его первого зама не были указаны несколько банковских счетов.

Прокуратура внесла губернатору региона Ивану Белозерцеву представление, в котором говорится о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности и увольнении министра в связи с утратой доверия. Кроме этого, в отношении чиновника и членов его семьи организован контроль за расходами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главу минсельхоза Андрея Бурлакова подозревают в присвоении бюджетных средств.

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