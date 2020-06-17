Москва, , 15:26 — REGNUM Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова опроверг заявления о новой позиции пострадавших о компенсации.

По словам адвоката Александра Добровинского, утром 17 июня разговаривал с братом погибшего, который дал отрицательный ответ в отношении возмещения ущерба актером.

«Согласно моему разговору сегодня утром, ответ отрицательный», — сказал адвокат в разговоре с 5-tv.ru.

Напомним, ранее РБК со ссылкой на адвоката Ефремова Эльмана Пашаева сообщило, что обсуждение денежной компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером, возможно в случае согласия адвоката потерпевших Александра Добровского.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого скончался в больнице. Артист во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

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