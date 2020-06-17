Донецк, 17 июня 2020, 15:28 — REGNUM Два члена украинских формирований подорвались при попытке оснастить беспилотный летательный аппарат (БЛА) взрывным устройством, сообщили 17 июня в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Взрыв произошёл в районе населённого пункта Пески к северо-западу от Донецка. Пострадавших отвезли в больницу Красноармейска.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что, несмотря на снижение степени готовности Народной милиции ДНР, приказ отвечать на обстрелы со стороны ВСУ продолжает действовать.
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