Донецк, , 15:28 — REGNUM Два члена украинских формирований подорвались при попытке оснастить беспилотный летательный аппарат (БЛА) взрывным устройством, сообщили 17 июня в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«В результате неумелых действий, низкой подготовки и отсутствия контроля со стороны офицерского состава при переоборудовании БЛА произошёл взрыв ВОГ-25 (боеприпас к подствольному гранатомёту — ИА REGNUM). Травмы рук получили два военнослужащих второго батальона 54 бригады», — сказано в сообщении.

Взрыв произошёл в районе населённого пункта Пески к северо-западу от Донецка. Пострадавших отвезли в больницу Красноармейска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что, несмотря на снижение степени готовности Народной милиции ДНР, приказ отвечать на обстрелы со стороны ВСУ продолжает действовать.

Читайте также: Народная милиция ДНР будет и дальше отвечать на обстрелы ВСУ — Пушилин