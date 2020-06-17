Астрахань, , 15:24 — REGNUM В Астраханской области житель одного из сёл Приволжского района украл комплекс фото‑ и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения с трассы Астрахань — Камызяк. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

С заявлением о краже в полицию обратился представитель компании, которая обслуживает устройства автоматизированной системы контроля дорожной ситуации. На участке автодороги Астрахань — Камызяк с опоры линии электропередач были похищены радиолокационный измеритель скорости с элементом для фотофиксации нарушений ПДД, аккумулятор и уличный инфракрасный прожектор. Нанесенный ущерб фирма оценила в 180 тысяч рублей.

Похититель сам попал на запись с видеокамеры, находившейся на опоре ЛЭП. В нём узнали 26-летнего жителя ближайшего к месту происшествия села — показания дали его земляки.

Сначала мужчина отрицал свою вину, но у него нашли одежду, которая попала на видеозапись, а следы колёс его автомобиля совпали со следами, оставленным на месте преступления. Тогда мужчина признался и заявил, что камеру украл ради мести: она несколько раз фиксировала его же нарушения. Мужчина неоднократно превышал скорость.