Нижний Новгород, , 15:15 — REGNUM В четырёх регионах Приволжского федерального округа задержаны лидеры и участники международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

«Пресечена деятельность экстремистской организации», — говорится в сообщении. Уточняется, что лидеры и активные участники ячеек исламистов задержаны в Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях.

По месту жительства задержанных проведены обыски, в местах конспиративных сборов изъята экстремистская литература, а также средства связи, банковские карты, другие вещественные доказательства. По данному факту возбуждено уголовное дело, уточняет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Москве и Московской области были задержаны семеро участников организации. В ведомстве уточнили, что среди задержанных — три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки. По данным правоохранительных органов, они проводили сборы участников организации, на которых ими распространялась идеология «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников.

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