Киев, , 15:14 — REGNUM С начала июня 2020 года в водоёмах Украины утонули 100 человек, сообщила 17 июня пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Сто погибших на воде только за первый месяц лета», — сказано в сообщении.

Из ста утонувших 17 — дети, добавили в пресс-службе.

Спасатели призвали граждан Украины соблюдать правила безопасного поведения на воде и не позволять детям самостоятельно идти купаться.

Как сообщало ИА REGNUM, на средину мая на Украине зарегистрировали 47 утопленников.

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