Миасс, Челябинская область, , 15:12 — REGNUM В Миассе Челябинской области два местных жителя повредили 16 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились владельцы машин, припаркованных в северной части города во дворах домов. У транспорта прокололи колёса, разбили стёкла и поцарапали кузова. Из некоторых машин похитили автомобильные принадлежности.

Подозреваемые были пойманы на улице Менделеева. Ими оказались два ранее судимых гражданина 1995 года рождения. Оказалось, что в момент преступления они были пьяными. После преступления эти лица пытались скрыться на одной из дач, которую также подожгли. Часть похищенного у них изъята. Подозреваемые водворены в СИЗО.