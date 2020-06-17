Тбилиси, , 15:14 — REGNUM Пострадавшим от пожара на рынке в районе Тбилиси Варкетили будет выплачена страховка, если они застраховали свое имущество, а вопросы по остальным будут рассматриваться отдельно. Об этом 17 июня сказал мэр грузинской столицы Каха Каладзе во время заседания городского правительства, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Ведется дознание, все выясняется, и страховая компания сделает то, что входит в ее ответственность. Кроме того, тема пострадавших рассматривается индивидуально, и мы, мэрия, готовы встретиться», — сказал Каладзе.

Мэр Тбилиси отметил, что помощь будет оказана в рамках возможностей мэрии. Он добавил, что обсудил проблему с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, и в будущем планируется провести еще консультации.

Напомним, пожар на рынке в Варкетили случился в ночь на 16 июня. Пламя охватило 4000 квадратных метров. Официальные источники о пострадавших и жертвах не сообщали.

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