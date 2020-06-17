Тюмень, , 14:59 — REGNUM Тюменцы стали массово обращаться в местное отделение «Росводоканала» с просьбой зарегистрировать вновь установленные счётчики воды. Как выяснилось, некая сервисная фирма поменяла им приборы учёта ранее установленного срока, сообщает пресс-служба «Росводоканала Тюмень».

«Пришли специалисты и заменили оба счётчика. За их работу я заплатила девять тысяч рублей. Уже в центре обслуживания клиентов я узнала, что в «Росводоканале» эта услуга стоит втрое дешевле, а мои счетчики могли еще проработать», — сообщает тюменская пенсионерка.

И её случай типичный, отмечают в центре обслуживания клиентов «Росводоканала Тюмень». Жителям Тюменской области специалисты советуют сроки поверки приборов учёта проверять в паспортах, актах на опломбировку, либо их можно уточнить в Единой информационной справочной службе «Тюмень Водоканал» по телефону 540−940.

«Кроме того, уведомление о наступлении времени поверки указано в квитанциях на оплату услуг водоснабжения», — пояснила исполняющий обязанности коммерческого директора «Росводоканал Тюмень» Анна Ширшова.