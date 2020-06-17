Тюмень, 17 июня 2020, 14:59 — REGNUM Тюменцы стали массово обращаться в местное отделение «Росводоканала» с просьбой зарегистрировать вновь установленные счётчики воды. Как выяснилось, некая сервисная фирма поменяла им приборы учёта ранее установленного срока, сообщает пресс-служба «Росводоканала Тюмень».
И её случай типичный, отмечают в центре обслуживания клиентов «Росводоканала Тюмень». Жителям Тюменской области специалисты советуют сроки поверки приборов учёта проверять в паспортах, актах на опломбировку, либо их можно уточнить в Единой информационной справочной службе «Тюмень Водоканал» по телефону 540−940.