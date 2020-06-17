Казань, , 15:04 — REGNUM В Татарии задержаны трое участников разбойного нападения и похищения казанского бизнесмена, еще один фигурант уголовного дела находится в розыске, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Зимой 2020 года к предпринимателю из Казани обратился его знакомый — участник группировки «Квартал», и попросил дать ему свой «Мерседес» для серии «автоподстав», чтобы заработать на страховых выплатах. Потерпевший изначально дал согласие, но в последующем обещание не выполнил и заложил свою машину в автоломбард. Злоумышленник начал требовать выполнения обещания с бизнесмена либо передать ему 500 тыс. рублей. Угрозы были сначала словесные, в дальнейшем участник группировки перешел к действиям. На автомойку к предпринимателю вся банда приехала 4 апреля и стала его избивать. Затем злоумышленники закрыли мужчину в багажнике авто, на котором приехали и скрылись в неизвестном направлении. На другом конце города бандиты вытащили бизнесмена на улицу и продолжили избивать, используя баллонный ключ от автомобиля, стеклянную бутылку из-под пива и кирпич. В конце участники «Квартала» решили потерпевшего переехать, но тот успел увернуться и скатился по склону к реке. Бизнесмен все время кричал и просил о помощи. Местные жители кричали в ответ, что вызовут полицию. Испуганные преступники покинули место преступления. Спустя какое-то время потерпевший выбрался из оврага, прохожие вызвали полицию и скорую помощь.

Троих фигурантов дела задержали при поддержке сотрудников Росгвардии, четвертый участник преступления разыскивается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области завершено дело в отношении по факту похищения предпринимателя. Перед судом предстанут пять человек.

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