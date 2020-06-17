Одесса, Украина, , 14:59 — REGNUM В Одессе скончался второй пилот, пострадавший при падении легкомоторного самолёта, сообщило 17 июня издание «Факты».

По информации журналистов издания, в результате падения легкомоторного самолёта погиб летчик-испытатель одесского авиазавода Олег Синица. Второй пилот Юрий Жуковский скончался в больнице.

По данным местных telegram-каналов, самолёт вылетел в 11.55 мск и примерно через 20 минут командир сообщил о необходимости аварийной посадки. По одной из версий, одному из пилотов могло стать плохо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее легкомоторный самолёт упал в районе супермаркета на шестом километре Овидиопольской дороги.

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