Одесса, Украина, 17 июня 2020, 14:59 — REGNUM В Одессе скончался второй пилот, пострадавший при падении легкомоторного самолёта, сообщило 17 июня издание «Факты».
По информации журналистов издания, в результате падения легкомоторного самолёта погиб летчик-испытатель одесского авиазавода Олег Синица. Второй пилот Юрий Жуковский скончался в больнице.
По данным местных telegram-каналов, самолёт вылетел в 11.55 мск и примерно через 20 минут командир сообщил о необходимости аварийной посадки. По одной из версий, одному из пилотов могло стать плохо.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее легкомоторный самолёт упал в районе супермаркета на шестом километре Овидиопольской дороги.
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