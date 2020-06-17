Самара, , 14:48 — REGNUM Мужчину, который во время действия запрета выловил 615 раков, выявили в Самарской области. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.

По сообщению пресс-службы ведомства, около села Бестужевка Приволжского района полицейские пресекли факт браконьерства. Во время запрета мужчина на лодке при помощи пяти ловушек добывал раков в реке Волге.

Сотрудники транспортной полиции задержали его в тот момент, когда мужчина доставал раков из этих запрещенных орудий лова.

Сообщается, что всего браконьер успел наловить 615 раков, тем самым нанес вред на сумму свыше 140 тысяч рублей.

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