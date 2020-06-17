Москва, , 14:29 — REGNUM Обсуждение денежной компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, возможно в случае согласия адвоката потерпевших Александра Добровского. Об этом сообщает 17 июня РБК со ссылкой на адвоката актёра Эльмана Пашаева.

Пашаев сообщил, что вчера был разговор с братом погибшего.

«Готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский. А Добровинский на всю страну говорит, что якобы семья против», — сказал адвокат Ефремова.

О возможном размере компенсации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, семья Сергея Захарова отказалась от компенсации актёра Михаила Ефремова.

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