Тюмень, 17 июня 2020, 14:25 — REGNUM В тюменскую областную больницу №2 с начала купального сезона в этом году обратилось 10 человек с так называемой «травмой ныряльщика». Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
«Травмой ныряльщика» называют повреждения шейного отдела позвоночника, полученными после прыжка в воду из-за резкого удара головой о дно водоема, камень или корягу.
Трое пострадавших получили лёгкие травмы — растянули лишь мышцы и связки шейного отдела позвоночника. Семеро попали в реанимацию с травмами шейного позвонка. Врачи предпринимают всё возможное, чтобы у пациентов появился шанс встать на ноги.