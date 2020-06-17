Тюмень, , 14:25 — REGNUM В тюменскую областную больницу №2 с начала купального сезона в этом году обратилось 10 человек с так называемой «травмой ныряльщика». Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

«Травмой ныряльщика» называют повреждения шейного отдела позвоночника, полученными после прыжка в воду из-за резкого удара головой о дно водоема, камень или корягу.

Трое пострадавших получили лёгкие травмы — растянули лишь мышцы и связки шейного отдела позвоночника. Семеро попали в реанимацию с травмами шейного позвонка. Врачи предпринимают всё возможное, чтобы у пациентов появился шанс встать на ноги.

«Самый худший вариант — когда отломки позвонка повреждают спинной мозг. У таких пациентов исчезают движения в руках и ногах, нарушаются функции всех органов и систем ниже места травмы. Они становятся инвалидами», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением ГБУЗ ТО «ОКБ №2» Дмитрий Воробьёв.