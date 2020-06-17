Анкара, , 14:14 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 34 человек, обвиняемых в связях с ФЕТО. Об этом 17 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по поимке подозреваемых прошла в провинции Нигде, расположенной в центре страны. У задержанных были изъяты документы, а также цифровые носители информации.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.