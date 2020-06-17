Чебоксары, , 14:09 — REGNUM В Чувашии завершено расследование двух уголовных дел, фигуранты которых, по версии следствия, пошли на преступления из личных неприязненных отношений. Так, в Алатырском районе в результате мести сгорел дом, в Алатыре была побита женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

В Алатырском районе перед судом предстанет 63-летний житель. Следствие считает, что вечером 26 февраля 2020 года обвиняемый из личной неприязни к своему сельчанину поджёг картонные коробки с ветошью, которые находились в сенях его дома. В результате дом сгорел полностью, ущерб оценивается в 270 тыс. рублей.

Обвинение мужчине предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершённые путем поджога»). Дело направлено в суд.

В Алатыре будут судить 54-летнего жителя, которому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»). По данным правоохранителей, преступление было совершено утром 26 сентября 2019 года на первом этаже дома, где проживает обвиняемый.

«Из личной неприязни к своему соседу, он напал сзади на его 34-летнюю сожительницу, когда та шла на работу, и нанес ей множество ударов. Когда потерпевшая пыталась прикрыть голову рукой, обвиняемый ударил по ней молотком, что стало причиной перелома руки», — говорится в сообщении.

Дело будет рассматривать Алатырский районный суд.