Чебоксары, 17 июня 2020, 14:09 — REGNUM В Чувашии завершено расследование двух уголовных дел, фигуранты которых, по версии следствия, пошли на преступления из личных неприязненных отношений. Так, в Алатырском районе в результате мести сгорел дом, в Алатыре была побита женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.
В Алатырском районе перед судом предстанет 63-летний житель. Следствие считает, что вечером 26 февраля 2020 года обвиняемый из личной неприязни к своему сельчанину поджёг картонные коробки с ветошью, которые находились в сенях его дома. В результате дом сгорел полностью, ущерб оценивается в 270 тыс. рублей.
Обвинение мужчине предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершённые путем поджога»). Дело направлено в суд.
В Алатыре будут судить 54-летнего жителя, которому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»). По данным правоохранителей, преступление было совершено утром 26 сентября 2019 года на первом этаже дома, где проживает обвиняемый.
Дело будет рассматривать Алатырский районный суд.