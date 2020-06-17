Ставрополь, , 14:05 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году. Об этом 17 июня сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что были задержаны уроженцы Ставропольского края Суртланбек Аджиньязов и 51-летний Русланбек Арсланов.

В ближайшее время им предъявят обвинения по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В 1999 году члены банды Шамиля Басаева и Хаттаба совершили вооруженное нападение на Дагестан, в результате чего погибли более 280 и были ранены свыше 800 военных, правоохранителей и мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Южный окружной военный суд огласил приговор двум боевикам, причастным к убийству десятков военнослужащих на территории Чечни. В 1999 году осужденные добровольно вступили в одну из банд, руководимой Шамилем Басаевым и иными приверженцами радикальной исламской идеологии.

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