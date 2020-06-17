Махачкала, , 14:17 — REGNUM Сотрудники силовых структур задержали еще двое членов банды боевиков, вторгшейся на территорию Дагестана 20 лет назад. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу о нападении на военнослужащих, сообщили ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе СК России.

По данным следствия, в 1999 году Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба совершили посягательство на жизнь российских военнослужащих на территории Ботлихского района Дагестана.

В настоящее время решается вопрос об избрании Аджиньязову и Арсланову меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствие им предъявит обвинение. Как сообщили в ФСБ России, подозреваемые являются уроженцами Ставропольского края.

В СК добавили, что за нападение на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана в августе — сентябре 1999 года осуждены и приговорены к срокам от трех до 19 лет лишения свободы более 80 боевиков. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. В розыске находится еще 28 человек.

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