Уфа, , 14:10 — REGNUM Обвиняемый в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб подросток, заключен под стражу в зале суда в Башкирии. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Игилинского межрайоного суда республики.

По сообщению пресс-службы суда, мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, повлекшего по неосторожности смерть человека. Суд вынес постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По версии следствия, днем 16 июня текущего года обвиняемый находился в нетрезвом состоянии и сидел за рулем автомашины «Рено Логан». В с. Иглино он выехал на правую обочину дороги и сбил подростка, который получил не совместимые с жизнью травмы. После этого он скрылся.

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